Путину в Калининграде показали, как нахимовцев обучают с помощью интерактивных модулей

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Калининград посетил филиал Нахимовского военно-морского училища. Здесь российскому лидеру показали работу обучающих интерактивных модулей, с помощью которых нахимовцы изучают военное дело на примере битв Великой Отечественной войны.

Так, один из модулей рассказывает о знаменитом крейсере "Аврора", на интерактивном экране можно посмотреть общие сведения и тактико-технические характеристики судна, боевой путь корабля и его командиров. При этом другой модуль рассказывает о фрегате "Адмирал Горшков". Ещё один электронный модуль рассказывает об истории великих сражений и побед русских военных в ВОВ, передаёт РИА "Новости".

Так, главе государства продемонстрировали историю Курской битвы, на примере которой нахимовцы изучают силы вероятного противника и основные моменты сражения. Сейчас сотрудники училища работают над созданием и других программ по иным известным сражениям. Путину показали также лабораторию физики и кабинеты, в которых нахимовцы изучают навигационное дело, помещения интерактивного образовательного комплекса, оборудованные местами для подготовки судоводителей малых судов.

Президент осмотрел ещё несколько помещений училища, среди которых тренажёрный зал, где воспитанников обучают плавать на шлюпках и проводят соревнования "всухую, без воды". После увиденного Путин попросил передать наилучшие пожелания всем воспитанникам и преподавателям.

"Очень хорошее учреждение", — поделился мнением российский лидер.

Показали президенту и комнаты воспитанников, места отдыха, где они могут играть в настольный теннис или шахматы, учебные классы, например боцманскую, где нахимовцев учат швартовать.