Путин выразил надежду на то, что культурные кластеры в регионах будут скоро готовы
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что культурно-образовательные кластеры в регионах будут готовы уже в ближайшем будущем.
"В запасниках столько лежит произведений искусства. В Эрмитаже, в Третьяковке. Люди не видят ничего почти", — указал глава государства в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
По словам Путина, создание кластеров и в Кемерове, и во Владивостоке, и в Севастополе расширит возможности и музейного дела, и доступ россиян к этим шедеврам. Причём президент отметил, что тогда "качество жизни людей сразу поменяется".
"Когда есть возможность ребёнка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет, это меняет качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это всё завершим", — резюмировал Путин.
В ходе поездки в Калининград президент РФ также отмечал, что общероссийское движение детей и молодёжи не должно стать привилегией для жителей больших городов. По словам главы государства, возможность принимать в нём участие должна быть у детей даже из самых отдалённых территорий нашей необъятной страны. При этом Путин призвал исключить "обязаловку". Ключевым принципом движения должна стать добровольность.
Новости
Губернатор Алиханов попросил Путина перевести свободные паромы на рейсы до Калининграда
сегодня в 17:34
Владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актёра Владимира Конкина, вынесли приговор
сегодня в 17:33
Политолог не поверил в заявления о попытках ЕС усадить Зеленского за стол переговоров
сегодня в 17:30
Telegram / Кремль. Новости