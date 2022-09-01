Путин выразил надежду на то, что культурные кластеры в регионах будут скоро готовы

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что культурно-образовательные кластеры в регионах будут готовы уже в ближайшем будущем.

"В запасниках столько лежит произведений искусства. В Эрмитаже, в Третьяковке. Люди не видят ничего почти", — указал глава государства в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

По словам Путина, создание кластеров и в Кемерове, и во Владивостоке, и в Севастополе расширит возможности и музейного дела, и доступ россиян к этим шедеврам. Причём президент отметил, что тогда "качество жизни людей сразу поменяется".

"Когда есть возможность ребёнка повести в музыкальную школу, в школу хореографии, училище, вместе сходить в театр, послушать или посмотреть балет, это меняет качество жизни. Надеюсь, что мы в ближайшее время это всё завершим", — резюмировал Путин.