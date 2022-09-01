Владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актёра Владимира Конкина, вынесли приговор

Совладелицу и управляющую московским фитнес-клубом, где утонула София Конкина, Анну Андрианову приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Андрианову признали виновной в "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". Также ей назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Эту сумму владелица клуба должна будет выплатить семье погибшей. Кроме того, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.