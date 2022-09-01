Владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актёра Владимира Конкина, вынесли приговор
Совладелицу и управляющую московским фитнес-клубом, где утонула София Конкина, Анну Андрианову приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Владелице фитнес-клуба, где погибла дочь актёра Владимира Конкина, вынесли приговор. Видео © Telegram / SHOT
Андрианову признали виновной в "Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". Также ей назначили штраф в размере двух миллионов рублей. Эту сумму владелица клуба должна будет выплатить семье погибшей. Кроме того, ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
София Конкина умерла в сентябре 2020 года при достаточно загадочных обстоятельствах. Её доставили в больницу из фитнес-клуба в ночь на 23 сентября с признаками утопления. Ближе к утру женщина скончалась из-за отказа почек. Ей было 32 года. Отец Софии, актёр Владимир Конкин, заявлял, что его дочь убили. Он даже подозревал возлюбленного дочери в причастности к её смерти. Сам же жених Конкиной рассказал, что у погибшей были проблемы с коллекторами. Кроме того, по его словам, София злоупотребляла алкоголем. Спустя почти год после трагедии следователи предъявили обвинение владелице фитнес-клуба Анне Андриановой. В этом заведении ранее мёртвым был найден ещё и мужчина.