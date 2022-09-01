Политолог не поверил в заявления о попытках ЕС усадить Зеленского за стол переговоров
Эксперт Ярошенко не верит в заявления о попытках ЕС усадить Зеленского за стол переговоров
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / picture alliance / TheSvenSimon
Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360" усомнился в правдивости слов экс-главы Незалежной Виктора Ющенко о том, что европейские политики пытались усадить украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров с российской стороной.
"У них есть долгосрочная стратегия давления и сдерживания с итоговой целью расчленения России... Не для того Запад накачивал Украину оружием и способствовал распространению человеконенавистнической нацистской идеологии, чтобы потом о чём-то с Россией договариваться", — объяснил своё мнение политолог.
По его оценке, Зеленский не был способен решить какие-либо вопросы мирным путём и сейчас на это не способен. Он находится в заложниках у западной элиты и будет до последнего выполнять её приказы, отметил эксперт. Ярошенко назвал заявления экс-президента Украины попыткой напомнить о собственной политической фигуре в условиях кризиса.
А аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин с коллегой не согласился. По его мнению, это совершенно не случайность: Ющенко может работать как на Зеленского, так и на его западных покровителей. С самого избрания экс-глава был тесно связан с проамериканскими и проевропейскими структурами, поэтому именно их интересы он и может представлять.
"Примирительный дискурс интересен в первую очередь Европе. Такое заявление может показать, что страны Европы постепенно толкают Зеленского и Украину к идее мирных переговоров", — объяснил Колчин.
Напомним, бывший украинский лидер Виктор Ющенко заявил, что лидеры стран Евросоюза пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры по дипломатическому урегулированию конфликта, но безуспешно. Он также упомянул призывы к переговорам со стороны именитых отставных политиков. К примеру, экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.