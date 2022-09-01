Политолог не поверил в заявления о попытках ЕС усадить Зеленского за стол переговоров

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360" усомнился в правдивости слов экс-главы Незалежной Виктора Ющенко о том, что европейские политики пытались усадить украинского президента Владимира Зеленского за стол переговоров с российской стороной.

"У них есть долгосрочная стратегия давления и сдерживания с итоговой целью расчленения России... Не для того Запад накачивал Украину оружием и способствовал распространению человеконенавистнической нацистской идеологии, чтобы потом о чём-то с Россией договариваться", — объяснил своё мнение политолог.

По его оценке, Зеленский не был способен решить какие-либо вопросы мирным путём и сейчас на это не способен. Он находится в заложниках у западной элиты и будет до последнего выполнять её приказы, отметил эксперт. Ярошенко назвал заявления экс-президента Украины попыткой напомнить о собственной политической фигуре в условиях кризиса.

А аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Пётр Колчин с коллегой не согласился. По его мнению, это совершенно не случайность: Ющенко может работать как на Зеленского, так и на его западных покровителей. С самого избрания экс-глава был тесно связан с проамериканскими и проевропейскими структурами, поэтому именно их интересы он и может представлять.

"Примирительный дискурс интересен в первую очередь Европе. Такое заявление может показать, что страны Европы постепенно толкают Зеленского и Украину к идее мирных переговоров", — объяснил Колчин.