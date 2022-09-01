Опубликованы первые снимки экзопланеты за пределами Солнечной системы
Телескоп "Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы
Экзопланета HIP 65426 b в объективе "Джеймса Уэбба". Фото © NASA
Космический телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.
"Впервые астрономы использовали телескоп "Джеймс Уэбб" для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета — газовый гигант, у которого нет каменистой поверхности, и она непригодна для жизни", — отмечает сайт американского космического агентства.
На сайте NASA изображения HIP 65426 b представлены под фиолетовым, синим, жёлтым и красным фильтрами. Планета от шести до 12 раз превосходит массу Юпитера, а её предполагаемый возраст составляет от 15 до 20 миллионов лет — совсем "молоденькая" по сравнению с нашей Землёй, которой учёные дают порядка 4,5 миллиарда лет.