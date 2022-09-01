Опубликованы первые снимки экзопланеты за пределами Солнечной системы

Космический телескоп James Webb ("Джеймс Уэбб") впервые получил снимок объекта за пределами Солнечной системы. По данным NASA, речь идёт об экзопланете HIP 65426 b, расположенной на расстоянии примерно 350 световых лет от Земли в направлении созвездия Центавр.

"Впервые астрономы использовали телескоп "Джеймс Уэбб" для того, чтобы напрямую сфотографировать планету за пределами нашей Солнечной системы. Экзопланета — газовый гигант, у которого нет каменистой поверхности, и она непригодна для жизни", — отмечает сайт американского космического агентства.