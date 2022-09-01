СБ ООН соберётся на заседание по Украине 22 сентября
Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины 22 сентября. Об этом говорится в распространённой программе работы СБ в этом месяце под председательством Франции.
Москва запрашивала заседание Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС на 6 сентября.
Напомним, что Совет Безопасности ООН собирался в последний раз 23 августа по инициативе Москвы. Тогда Россия показала снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в виртуальном формате, несмотря на протест России.
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