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Регион
Опубликовано 1 сентября 2022, 17:15

СБ ООН соберётся на заседание по Украине 22 сентября

Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины 22 сентября. Об этом говорится в распространённой программе работы СБ в этом месяце под председательством Франции.

Москва запрашивала заседание Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС на 6 сентября.

Напомним, что Совет Безопасности ООН собирался в последний раз 23 августа по инициативе Москвы. Тогда Россия показала снимки, подтверждающие обстрелы ЗАЭС Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совбеза ООН в виртуальном формате, несмотря на протест России.

Россия созвала срочное заседание СБ ООН из-за провокаций Украины вокруг ЗАЭС
Россия созвала срочное заседание СБ ООН из-за провокаций Украины вокруг ЗАЭС
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Андрей Бражников
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