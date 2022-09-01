СБ ООН соберётся на заседание по Украине 22 сентября

Совет Безопасности ООН соберётся на заседание по вопросу "поддержания мира и безопасности" Украины 22 сентября. Об этом говорится в распространённой программе работы СБ в этом месяце под председательством Франции.

Москва запрашивала заседание Совбеза в связи с продолжающимися обстрелами ВСУ Запорожской АЭС на 6 сентября.