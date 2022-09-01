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Опубликовано 1 сентября 2022, 17:07
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Полковник предрёк страшный сценарий для США, увязших в украинских событиях "по самое темечко"

Военный эксперт Баранец: США увязли в украинских событиях по самое темечко

Тот факт, что именно американские военные советники перед попыткой провального наступления на Херсон давали советы украинским генералам, демонстрирует, что США увязли в украинских событиях по самое темечко. Такое мнение в эфире радио "Комсомольская правда" высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он отметил, что ещё до расследования CNN о роли США в подготовке контрнаступления ВСУ на южном направлении в американском обществе росло беспокойство из-за высокой степени вовлечённости Штатов в конфликт на Украине.

"Фактов тому предостаточно: американские наёмники воюют в рядах ВСУ, американские офицеры прикреплены к реактивным системам залпового огня "Хаймарс", западная спутниковая разведка передаёт в режиме онлайн Генштабу Украины информацию, огромное количество американских советников присутствует при Генштабе Украины", — перечисляет Баранец.

С этой точки зрения, по словам полковника, Штаты играют с огнём, ведь, если Америка отправит подразделения на Украину, это будет уже совершенно другая спецоперация, в которой нельзя исключать применения ядерного оружия одной из сторон.

"Я никого не пугаю, а лишь говорю, что наши "Тополя", "Сарматы", "Ярсы" в таком случае вряд ли будут применяться. У России есть более деликатное тактическое ядерное оружие, которое не приводит к таким колоссальным разрушениям, но США в любом случае играют с огнём", — предупредил он.

CNN: США несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления
CNN: США несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления

Ранее Лайф уже писал, что в США усомнились в возможностях Украины вернуть освобождённые территории. По словам экспертов, громкие высказывания украинского лидера Владимира Зеленского на этот счёт создают угрозу завышенных ожиданий. Они убеждены: Киев не сможет вернуть освобождённые территории ни в этом, ни в следующем году.

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flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Марина Калегина
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