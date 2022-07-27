Пульс Вселенной: Откуда приходят самые загадочные радиосигналы Телескопы каждые сутки ловят десятки так называемых быстрых радиовсплесков, и как следует проанализировать каждый из них — большой труд и немалое время. 26 июля, 21:40 Обложка © Shutterstock

Что такое быстрый радиовсплеск

Это радиосигнал из космоса, который длится тысячные доли секунды, но за это время его источник выбрасывает такую энергию, которую Солнце вырабатывает за целый год. Во всяком случае так объясняет Китайская академия наук. В общем, это в любом случае какое-то выдающееся событие в мировом пространстве, оно выделяется на фоне всего остального, что происходит в космосе.

Обозначается оно в мировой астрофизике аббревиатурой FRB (Fast Radio Burst, собственно "быстрый радиовсплеск"). И каждому такому событию в каталогах приписывается много цифр, а иногда и букв. Они в основном обозначают дату обнаружения, а в некоторых случаях ещё и источник всплеска, то есть то место, откуда сигнал поступил.

Рисунок художника: быстрый радиовсплеск FRB 181112 от далёкой галактики, в которой он возник, к Земле. Фото © Wikipedia

Первый в истории FRB обнаружили в 2007 году, это был объект у Малого Магелланова Облака, в трёх миллиардах световых лет, это в тысячу раз дальше соседней галактики Андромеды. Его обозначили как FRB 010724.

В наши дни быстрые радиовсплески улавливают несколько мощнейших радиотелескопов планеты, в частности канадский CHIME и китайский FAST (его ещё называют Sky Eye). И они ежедневно фиксируют десятки таких событий. А чтобы каждый из них изучить, нужно потратить много времени, потому научные статьи о них и выходят спустя год-два. У учёных горы работы, и эти горы только растут.

Преимущественно FRB — это событие единичное, то есть вспыхнуло и затихло навеки. Но бывает, что они повторяются с разнообразной периодичностью, такие особенно интересны. Но, даже если это и разовая акция, всё равно интересно, что это такое? И вот насчёт этого пока нет абсолютно чёткой уверенности.

Главные подозреваемые — так называемые магнетары. Это особый тип нейтронных звёзд (о них подробнее чуть ниже) с особо сильным магнитным полем. Их существование достоверно подтверждено, по состоянию на середину 2021 года в космосе насчитали 24 магнетара, которые не вызывают сомнений.

Среди других версий — слияние двух нейтронных звёзд и блицары (это когда нейтронная звезда схлопывается в чёрную дыру). Некоторые учёные вообще говорят, что всё это в основном земные помехи. А другие считают, что среди множества этих радиовспышек вполне может оказаться сигнал искусственного происхождения, то есть послание либо какое-то проявление деятельности внеземной цивилизации.

Объект FRB 180916.J0158+65

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Это был первый в истории повторяющийся быстрый радиовсплеск. Его впервые наблюдали в 2010 году, с тех пор с него, конечно, не спускают вооружённых глаз. И, к примеру, с сентября 2018-го по октябрь 2019 года зафиксировали целых 28 раз подряд. Он повторяется с периодичностью 16 дней, а точнее так: 4 дня испускает, 12 дней молчит. И установлено, что источник сигнала находится в галактике в направлении созвездия Кассиопеи, в 457 миллионах световых лет от нас. И галактика эта весьма похожа на наш Млечный Путь.

Объект FRB 121102

Здесь так: 90 дней подряд шлёт сигнал, 67 дней пауза, то есть в общей сложности период — 157 дней, без малого полгода. Источник — карликовая галактика в трёх миллиардах световых лет. Уж если из такой дали радиосигналы доносятся, то как-то даже страшно представить, насколько мощным должен быть источник. Учёные всё же склоняются, что это под силу только магнетару либо ещё какой-то супермощной звезде. Есть версия, что это излучение от сверхмассивной чёрной дыры проходит мимо пульсара, а может быть, сигналы пульсара усиливаются при проходе сквозь туманность либо пояс астероидов.

Как нейтронные звёзды приняли за инопланетян

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В конце 1960-х годов учёные поймали необъяснимые на тот момент источники радиосигналов, которые повторялись, как пульс. При этом тщательное исследование позволило с уверенностью утверждать, что это не земные помехи, а именно сигналы из далёкого космоса. Это была мировая сенсация. Люди подумали, что внеземная цивилизация посылает нам сигналы. Их и назвали первоначально LGM — Little Green Men, "маленькие зелёные человечки".

Но потом выяснилось, что этот пульс идёт от нового для науки типа звёзд — нейтронных. Они очень-очень плотные и очень-очень маленькие: иная из них размером с какой-нибудь земной мегаполис. В них уже от такой плотности сами ядра атомов распались, то есть это адский сгусток субатомных частиц, в основном нейтронов. На самом деле, это бывшее ядро массивной звезды, которая своё отсветила и эффектно сбросила с себя старую мантию, то есть взорвалась сверхновой. А ядро сжалось до невозможности и стало испускать мощнейшее радиоизлучение, при этом вращаясь вокруг своей оси на невероятных скоростях. А излучение, надо сказать, идёт от его полюсов. Так вот, по мере вращения получается так, что звезда всё время то поворачивается полюсом к нам, к наблюдателям, то прячет его. Поэтому это и выглядит как пульс. Поэтому нейтронные звёзды имеют второе название — пульсары.

О недавней китайской "сенсации"

Это была публикация от 14 июня 2022 года в издании Science and Technology Daily. Дело в том, что это официальный портал Министерства науки и технологий КНР. То есть это государственный, очень серьёзный источник и было бы странно, если бы там непонятно кто написал непонятно что. Что там было написано — кто успел, тот прочитал: спустя всего несколько часов после публикации материал молча удалили. Но цитаты разошлись по миру, а некоторые источники успели, судя по всему, скопировать и текст целиком.

Что же сказано: вышеупомянутый радиотелескоп Sky Eye (он же FAST) обнаружил радиосигналы и есть основания подозревать их искусственное происхождение. Сообщается, что сначала их поймали в 2019-м, а потом в 2022 году. Таким образом, это уже должно квалифицироваться как повторяющийся быстрый радиовсплеск.

Но совершенно непонятно, почему же нигде не фигурирует наименование объекта. Впрочем, имеется препринт статьи, в которой говорится, что речь идёт о сигнале из звёздной системы Кеплер-438. Она находится в созвездии Лиры, в 470 световых годах от нас, это по космическим меркам близко. Более того, у неё есть планета, довольно похожая на Землю, — Кеплер-438 b. При этом находится эта планета как раз в зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезды, на котором вода может быть в жидком состоянии.

По опубликованным данным, учёные пытаются уловить радиочастотные помехи (RFI, radio frequency interference), создаваемые у самой поверхности небесных тел.

— Конкретный сигнал на частоте 1140,604 МГц от наблюдения в сторону Kepler-438 соответствует нашим первоначальным критериям отбора. Хотя мы ещё не определили точную причину этого сигнала, его поляризационная характеристика предполагает, что он, скорее всего, связан с RFI, — говорится в материале.

После удаления новости с правительственного сайта "на съедение" мировой общественности выставили главу Китайской группы исследования внеземных цивилизаций Чжана Тонцзе. Забавно, что его должность звучит так, как будто существование этих самых внеземных цивилизаций — уже свершившийся факт. В общем, ему пришлось отдуваться и говорить, что ещё рано что-то утверждать, что это всё же могут быть земные помехи и так далее. Коллеги ему вторят. И даже уверяют, что это земные помехи.

Фото © Shutterstock Что вызывает повторяющиеся быстрые радиовсплески? 0 Магнетары или другие естественные источники. Деятельность внеземной цивилизации. Большинство естественные, но некоторые — от инопланетян.

Авторы Адель Романенкова