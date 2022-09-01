Губернатор Алиханов попросил Путина перевести свободные паромы на рейсы до Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о переводе свободных паромов на рейсы до Калининграда из других регионов страны. Речь об этом зашла в ходе его встречи с главой государства в четверг. Глава региона пояснил, что на действующие суда образовались очереди из-за ограничений на сухопутный транзит грузов через Литву.
"Хотел бы обратиться к Вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Чёрном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы", — сказал он.
Президент это предложение поддержал и заверил, что власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны.
"Будем стремиться к тому и сделаем это, чтобы было удобно и экономически целесообразно", — ответил Путин.
Напомним, Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" о прекращении работы с РФ с 1 сентября. Ранее весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил, что железнодорожный транзит в регион может полностью остановиться. В Литве заявили, что повлиять на решение банка невозможно, однако Алиханов назвал это "красивым предлогом" прекратить транзит.
ТАСС / Александр Щербак