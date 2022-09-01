Губернатор Алиханов попросил Путина перевести свободные паромы на рейсы до Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента России Владимира Путина дать поручение о переводе свободных паромов на рейсы до Калининграда из других регионов страны. Речь об этом зашла в ходе его встречи с главой государства в четверг. Глава региона пояснил, что на действующие суда образовались очереди из-за ограничений на сухопутный транзит грузов через Литву.

"Хотел бы обратиться к Вам с просьбой дать поручение Минтрансу. Есть свободные мощности, в том числе в Чёрном море, на других бассейнах, чтобы перебазировать сюда паромы и сухогрузы", — сказал он.

Президент это предложение поддержал и заверил, что власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны.