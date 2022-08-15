Россия потребовала от Литвы "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Литве необходимо перестать играть с калининградским транзитом и наконец начать вести себя "по-взрослому". Об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Сергей Рябоконь.

"Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24", комментируя ситуацию с "Шауляй банком".