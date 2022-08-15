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15 августа, 14:06

Россия потребовала от Литвы "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Временный поверенный РФ призвал Вильнюс "прекратить игры" по транзиту в Калининград

Литве необходимо перестать играть с калининградским транзитом и наконец начать вести себя "по-взрослому". Об этом заявил временный поверенный в делах России в республике Сергей Рябоконь.

"Конечно, призываем их тогда и сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными", сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24", комментируя ситуацию с "Шауляй банком".

Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа литовского банка принимать рубли

Калининград не видит рисков для транзита из-за отказа литовского банка принимать рубли

Как писал Лайф, литовский "Шауляй банк", через который шли платежи за калининградский транзит, прекращает рублёвые операции с Россией с 15 августа, а с 1 сентября останавливает расчёты в других валютах.

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ТАСС / Виталий Невар

Николь Вербер

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