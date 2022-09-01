В ООН пообещали поднять перед США вопрос о визах для российских делегатов

Организация Объединённых Наций планомерно возвращается к обсуждению с США вопроса о невыдаче виз российским делегатам, которые прибывают в штаб-квартиру организации. Об этом заявил представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя невыдачу виз главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву, планировавшему принять участие во встрече глав полицейских служб.

" ООН постоянно поднимает с принимающей страной вопрос невыдачи виз российским дипломатам, прибывающим в ООН. Мы продолжим делать это ", — сказал Дюжаррик, слова которого приводит ТАСС.

Ранее, как сообщал Лайф, США отказали в визе министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и сорвали тем самым его участие в саммите глав МВД в ООН. Об этом сообщил постпред России при организации Василий Небензя. Дипломат напомнил, что предоставление виз для иностранных делегатов является не привилегией, а международно-правовой обязанностью Вашингтона.