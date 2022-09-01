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1 сентября, 18:58

Шольц заявил о намерении продолжить переговоры с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц считает нужным продолжать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в Эссене во время встречи с гражданами.

"Я встречался с российским президентом в Москве за длинным столом. Я много раз общался с ним по телефону. И я говорю чётко, что продолжу это делать", — сказал немецкий канцлер.

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Как сообщал Лайф, Олаф Шольц в беседе с Владимиром Путиным пообещал не пускать Украину в НАТО ещё 30 лет. При этом не уточняется, когда именно состоялся этот разговор. Ранее также сообщалось, что канцлер ФРГ назвал важным прямое общение с российским лидером. Шольц заявил, что поддерживать коммуникацию во время кризиса особенно необходимо, несмотря на трудности. При этом, по его словам, в обозримом будущем нормализовать отношения с РФ не получится.

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ТАСС / DPA / Kay Nietfeld

Иван Косицын

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