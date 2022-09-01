Передал комбайны и тракторы: Сын Уоррена Баффетта приехал на Украину с подарками
Сын американского миллиардера Уоррена Баффетта посетил Украину
Старший сын американского миллиардера Уоррена Баффетта — Говард — приехал на Украину. Как сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Соломчук, он посетил Ровенскую область.
"Баффетт посетил Ровенскую область", — написал парламентарий в соцсетях.
По словам Соломчука, Говард Баффетт, который занимается фермерским хозяйством, встретился с местными фермерами, а также поучаствовал в сборе пшеницы на комбайне. Местные СМИ утверждают, что сын американского миллиардера также передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ровенской области. Речь, в частности, идёт о 50 комбайнах и 49 тракторах.
Ранее спикер Верховной рады Руслан Стефанчук высказал мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно баллотироваться на второй срок. При этом он выразил уверенность в том, что "после победы Украины" страну ждёт большой рост во всех сферах.