Передал комбайны и тракторы: Сын Уоррена Баффетта приехал на Украину с подарками

Старший сын американского миллиардера Уоррена Баффетта — Говард — приехал на Украину. Как сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Соломчук, он посетил Ровенскую область.

"Баффетт посетил Ровенскую область", — написал парламентарий в соцсетях.

По словам Соломчука, Говард Баффетт, который занимается фермерским хозяйством, встретился с местными фермерами, а также поучаствовал в сборе пшеницы на комбайне. Местные СМИ утверждают, что сын американского миллиардера также передал украинским аграриям технику, которая будет базироваться в Ровенской области. Речь, в частности, идёт о 50 комбайнах и 49 тракторах.