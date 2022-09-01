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1 сентября, 18:46

В Бундестаге почтят память Горбачёва минутой молчания и спуском флагов

Память первого президента СССР Михаила Горбачёва почтут в Бундестаге. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого Парламента.

"Председатель Бундестага Бербель Бас почтит память бывшего президента СССР Михаила Горбачёва перед началом дебатов 7 сентября", — отмечается в сообщении.

В Парламенте также уточнили, что в память о бывшем советском лидере пройдёт минута молчания, а флаги на историческом здании Рейхстага будут приспущены.

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Михаил Горбачёв скончался вчера на 92-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни. Прощание с политиком пройдёт 3 сентября в Доме союзов, похоронят его в тот же день на Новодевичьем кладбище, где покоится его супруга. Похороны Горбачёва пройдут с элементами государственных.

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Shutterstock

Николь Вербер

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