В Бундестаге почтят память Горбачёва минутой молчания и спуском флагов

Память первого президента СССР Михаила Горбачёва почтут в Бундестаге. Об этом говорится в заявлении на сайте немецкого Парламента.

В Парламенте также уточнили, что в память о бывшем советском лидере пройдёт минута молчания, а флаги на историческом здании Рейхстага будут приспущены.