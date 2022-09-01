В России стартовало голосование за лучшие горнолыжные курорты страны

В РФ началось голосование за лучшие отечественные горнолыжные курорты в рамках национальной премии "Горы России". Об этом сообщили организаторы, а также Федеральное агентство по туризму РФ.

"На платформе премии зарегистрировалось более 150 курортов из восьми федеральных округов. Для них предусмотрено 29 основных номинаций, в том числе "Лучший горнолыжный курорт России", "Лучший горнолыжный отель", "Самый событийный горнолыжный курорт", — говорится в сообщении организаторов.

На премию претендуют курорты: "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Красная Поляна" в Сочи, "Манжерок" на Алтае, "Шерегеш" в Кемеровской области, московские комплексы "Сорочаны" и "Волен – Степаново" и другие.

Большинство заявок, конечно, поступили из заснеженных мест: 27 — из Сибири, 23 — из Приволжья, 18 — из Уральского федерального округа. Однако, как отметили организаторы, оборудованные склоны есть почти в каждом российском регионе.

Оставить свой голос можно до 15 октября. Также в голосовании примут участие эксперты, которые выберут победителей в дополнительных номинациях. Итоги премии будут подведены в Москве 24 ноября.