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1 сентября, 19:25

Следовавшее с Украины в Турцию судно Lady Zehma село на мель в Босфоре

<p>Lady Zehma на мели в Босфорском проливе. Фото © Twitter /<a href="https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1565407273840697344/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> KEGM</a></p>

Lady Zehma на мели в Босфорском проливе. Фото © Twitter / KEGM

Грузовое судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе. В связи с этим пролив временно закрыт. Об этом ЧП доложила береговая охрана Турции.

В службе указали, что буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия — к 173-метровому грузовому судну.

Шесть судов с зерновой продукцией вышли из украинских портов

Шесть судов с зерновой продукцией вышли из украинских портов

Lady Zehma село на мель из-за отказа рулевого управления во время следования с Украины в Стамбул. Движение судов в проливе приостановлено. Это одно из шести судов с сельхозпродукцией, которое вышло из украинских портов 30 августа.

Ранее Лайф писал, что Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером. Речь шла о судне Affinity V. Эта ситуация напомнила события весны 2021 года: контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель, заблокировав Суэцкий канал

До "успеха" Ever Green далеко: Севший на мель танкер недолго блокировал Суэцкий канал

До "успеха" Ever Green далеко: Севший на мель танкер недолго блокировал Суэцкий канал

Иван Косицын

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