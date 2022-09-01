Следовавшее с Украины в Турцию судно Lady Zehma село на мель в Босфоре

Грузовое судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе. В связи с этим пролив временно закрыт. Об этом ЧП доложила береговая охрана Турции.

В службе указали, что буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия — к 173-метровому грузовому судну.

Lady Zehma село на мель из-за отказа рулевого управления во время следования с Украины в Стамбул. Движение судов в проливе приостановлено. Это одно из шести судов с сельхозпродукцией, которое вышло из украинских портов 30 августа.