Следовавшее с Украины в Турцию судно Lady Zehma село на мель в Босфоре
Lady Zehma на мели в Босфорском проливе. Фото © Twitter / KEGM
Грузовое судно, направляющееся с Украины в Стамбул, село на мель в Босфорском проливе. В связи с этим пролив временно закрыт. Об этом ЧП доложила береговая охрана Турции.
В службе указали, что буксиры KURTARMA-5, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR и катера KEGM-3, KEGM-5 были направлены на место происшествия — к 173-метровому грузовому судну.
Lady Zehma село на мель из-за отказа рулевого управления во время следования с Украины в Стамбул. Движение судов в проливе приостановлено. Это одно из шести судов с сельхозпродукцией, которое вышло из украинских портов 30 августа.
Ранее Лайф писал, что Суэцкий канал оказался заблокирован севшим на мель танкером. Речь шла о судне Affinity V. Эта ситуация напомнила события весны 2021 года: контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель, заблокировав Суэцкий канал