Пять амурских тигрят впервые угодили в фотоловушку вместе с матерью

Амурская тигрица с пятью тигрятами впервые попала на видео в нацпарке "Земля леопарда" в Приморском крае. Об этом сообщили представители учреждения.

Амурская тигрица с пятью тигрятами в объективе фотоловушки. Видео © t.me / amurleo_land

"Впервые в мире сразу шесть краснокнижных амурских тигров — "мать-героиня" и её котята — попали в объектив фотоловушки в дикой природе, в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае", — указано в сообщении.

Уточняется, что тигрица проявила "суперспособности", вырастив такой большой, рекордный выводок: все детёныши на снимках выглядят здоровыми. Как утверждается, в среднем тигриный выводок насчитывает не более трёх котят. При этом бывали редкие случаи появления пяти котят амурского тигра в неволе. Там ухаживать за новорождёнными помогают люди. Приносить до пяти тигрят эти кошки могут и в дикой природе, но выживают не все котята.

На снимки попала самка под номером T48F с котятами в возрасте четырёх-пяти месяцев. Включая этот выводок, у неё родилось уже семь детёнышей. До этого она попадала в объектив камеры с двумя молодыми дочками, которые начали самостоятельную жизнь в прошлом году. Сейчас хищнице около семи лет, и специалисты допускают, что в будущем она ещё не раз принесёт потомство. Также эксперты заметили, что в таком возрасте котята амурского тигра начинают учиться охоте, играют. На втором году жизни молодые хищники уходят из-под постоянной опеки тигрицы, оставаясь в границах материнского участка, а к двум годам тигриная семья окончательно распадается.

"Это действительно сенсация в деле изучения этого подвида тигров: по имеющимся данным, больше четырёх тигрят в России никогда не отмечалось. На "Земле леопарда" за всё время постоянного фотомониторинга — более восьми лет — было отмечено всего три выводка из четырёх тигрят. Таким образом, T48F проявила выдающиеся материнские качества, которые позволили ей вырастить своих многочисленных детёнышей до возраста, когда они могут активно следовать за ней", — сообщила старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Дина Матюхина.

На охраняемых территориях "Земли леопарда" обитает не менее 40 тигров, а также 121 дальневосточный леопард. Здесь самая высокая плотность популяции амурского тигра. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей.