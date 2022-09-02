Берлускони завёл TikTok и рассказал анекдот про себя, Путина и Байдена

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умеет посмеяться над собой. Он завёл аккаунт в TikTok и в видео рассказал анекдот про себя и лидеров России и США.

Трое политиков, а также папа римский с молодым помощником пересекают Атлантику на самолёте. Вдруг лайнер начинает падать, а на борту всего четыре парашюта вместо пяти. Американский президент Джо Байден хватает один из них первым со словами, что он должен спастись как "самый влиятельный человек на Западе". Президент РФ Владимир Путин берёт второй парашют и называет себя "самым влиятельным на Востоке".

"Сильвио Берлускони выходит вперёд и говорит: "Этот причитается мне, потому что все знают, что я самый умный политик в мире", — продолжил экс-премьер Италии.