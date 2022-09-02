Шойгу заявил о больших потерях ВСУ при наступлении в районе Николаева
Вооружённые силы Украины продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях, но несут значительные потери. Как заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, таким образом украинская сторона хочет создать иллюзию сопротивления в глазах западных партнёров.
"Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери", — сообщил он в ходе селекторного совещания.
Ранее в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ