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2 сентября, 09:18

Шойгу: Попытками наступления Киев хочет создать иллюзию способности сопротивляться

Вооружённые силы Украины продолжают попытку наступления в районе Николаева и на других направлениях, но несут значительные потери. Как заявил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, таким образом украинская сторона хочет создать иллюзию сопротивления в глазах западных партнёров.

"Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери", — сообщил он в ходе селекторного совещания.

По его словам, попытка наступления была спланирована Офисом президента Украины Владимира Зеленского, чтобы "создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление".

Мэр Снигирёвки: В Николаеве после провала контрнаступления ВСУ переполнены морги

Мэр Снигирёвки: В Николаеве после провала контрнаступления ВСУ переполнены морги

Ранее в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова

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