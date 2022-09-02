Ни один привитый россиянин не умер от ковида за последние две недели

За последние две недели не было зафиксировано ни одного летального исхода от коронавируса среди вакцинировавшихся. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"За две недели августа не зафиксировано случаев смерти от новой коронавирусной инфекции среди прошедших вакцинацию или ревакцинацию менее чем восемь месяцев назад", — заявил Чуланов журналистам.

Врач обратил внимание, что благодаря вакцине россияне защищены от тяжёлого течения заболевания и неблагоприятных исходов при условии ревакцинации с интервалом шесть месяцев даже при появлении и распространении новых штаммов.

При этом эксперт предупредил о грядущем подъёме заболеваемости острыми респираторными инфекциями, после которых могут появиться крайне опасные осложнения. Он напомнил, что в группе риска находятся пожилые люди с хроническими болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также органов дыхания.

"Поэтому сейчас крайне важно защитить своё здоровье и здоровье близких, пройдя вакцинацию от гриппа, CoViD-19 и пневмококковой инфекции", — добавил главный инфекционист Минздрава.