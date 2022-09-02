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2 сентября, 09:12

На Запорожской АЭС остались 13 представителей МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции вместе с обслуживающим персоналом остались работать тринадцать членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.

"На данный момент представителей МАГАТЭ осталось с обслуживающим персоналом тринадцать человек", — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Волги, члены делегации международного агентства будут досконально изучать вопрос безопасности эксплуатации атомной электростанции.

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Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Оксана Попова

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