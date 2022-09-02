На Запорожской АЭС остались 13 представителей МАГАТЭ
На Запорожской атомной электростанции вместе с обслуживающим персоналом остались работать тринадцать членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил глава Администрации Энергодара Александр Волга.
"На данный момент представителей МАГАТЭ осталось с обслуживающим персоналом тринадцать человек", — сказал он в эфире Первого канала.
По словам Волги, члены делегации международного агентства будут досконально изучать вопрос безопасности эксплуатации атомной электростанции.
Напомним, 1 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла с инспекцией на Запорожскую АЭС для оценки уровня безопасности. Большая часть миссии, включая руководителя агентства, уехала в тот же день. Гросси оставил на ЗАЭС на несколько дней восемь инспекторов МАГАТЭ. По итогам поездки он заявил, что увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", а также пообещал подумать о постоянном присутствии сотрудников агентства на атомной станции.
ТАСС / Сергей Мальгавко