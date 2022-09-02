Старшеклассница из Екатеринбурга пренебрегла школьной формой и пришла на линейку в лифчике

Ученица одиннадцатого класса екатеринбургской школы № 92 пришла на торжественную линейку, посвящённую 1 Сентября, в нижнем белье. На девушке были лифчик, колготки и юбка, сама она была на каблуках, пишет портал E1.ru.

"Сегодня не стали праздник омрачать, но предварительную беседу уже провели. Завтра нам предстоит вместе с родителями девочки и социальным педагогом объяснить ей, что в таком виде неподобающе приходить в школу", — рассказал накануне директор учебного заведения Максим Калинин.

По его словам, ранее за ученицей не были замечены подобные выходки, поэтому многие были удивлены. Сама же девушка не стала объяснять, почему пришла на праздник в одном лишь нижнем белье.