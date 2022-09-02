Трамп назвал Байдена сумасшедшим и слабоумным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил о последней стадии слабоумия у действующего американского лидера Джо Байдена. Политик оскорбил своего преемника после слов о том, что сторонники движения Трампа Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку снова великой") являются воплощением экстремизма, угрожающего основам демократии.

"Кто-то должен объяснить Джо Байдену, что значит MAGA, если он не хочет делать Америку снова великой, а, судя по словам, действиям и мыслям, он не хочет, то он определённо не должен представлять США! Если вы посмотрите на выражения и значение странной и озлобленной речи Байдена сегодня, он угрожал Америке... Он, должно быть, сумасшедший или страдает последней стадией деменции", — написал Трамп в "Твиттере".