В Курске горит ТЦ "Бумеранг", на месте работают спасатели
Кадры с места происшествия. Обложка © МЧС по Курской области
В Курске горит торговый центр "Бумеранг", на месте работают спасатели. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.
"В 09:34 2 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании торгового центра по адресу улица Хрущёва в городе Курске. По прибытии приступили к ликвидации. Возгорание происходит на втором этаже торгового центра. Информация уточняется", — сообщили в МЧС.
На месте работают пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. В ликвидации возгорания задействовано 36 человек и восемь единиц техники.
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