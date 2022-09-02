В Курске горит ТЦ "Бумеранг", на месте работают спасатели

В Курске горит торговый центр "Бумеранг", на месте работают спасатели. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

"В 09:34 2 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании торгового центра по адресу улица Хрущёва в городе Курске. По прибытии приступили к ликвидации. Возгорание происходит на втором этаже торгового центра. Информация уточняется", — сообщили в МЧС.