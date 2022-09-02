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2 сентября, 08:40

В Курске горит ТЦ "Бумеранг", на месте работают спасатели

<p>Кадры с места происшествия. Обложка ©<a href="https://46.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4830200" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> МЧС по Курской области</a></p>

Кадры с места происшествия. Обложка © МЧС по Курской области

В Курске горит торговый центр "Бумеранг", на месте работают спасатели. Как сообщили в региональном управлении МЧС, информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

"В 09:34 2 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о возгорании торгового центра по адресу улица Хрущёва в городе Курске. По прибытии приступили к ликвидации. Возгорание происходит на втором этаже торгового центра. Информация уточняется", — сообщили в МЧС.

На месте работают пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. В ликвидации возгорания задействовано 36 человек и восемь единиц техники.

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Оксана Попова

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