ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября 2022, 09:09
11555

Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе

Российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Пески. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"За последние две недели ВС России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески", — сказал глава Минобороны.

Министр отметил, что союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону ВСУ. При отступлении украинские подразделения бросили большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь, уточнил Шойгу.

Лётчик рассказал о бегстве украинских военных при грохоте лопастей "Аллигаторов"
Лётчик рассказал о бегстве украинских военных при грохоте лопастей "Аллигаторов"

Ранее Минобороны РФ показало кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ села Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ. Работа была кропотливая, но выполнили её в кратчайшие сроки, добавили в ведомстве.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Шойгу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar