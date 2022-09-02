Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе

Российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Пески. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"За последние две недели ВС России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пески", — сказал глава Минобороны.

Министр отметил, что союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону ВСУ. При отступлении украинские подразделения бросили большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь, уточнил Шойгу.