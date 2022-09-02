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2 сентября, 10:32

Путин не общался с вице-президентом Аргентины после покушения

<p>Владимир Путин с Кристиной Фернандес де Киршнер. Фото © Kremlin</p>

Владимир Путин с Кристиной Фернандес де Киршнер. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин не общался с вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, на которую накануне напал человек с пистолетом у её дома в Буэнос-Айресе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Славу богу, трагедии не случилось. Действительно, у них были очень тёплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В каких-то контактах в данном случае потребность не возникает", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

После покушения на вице-президента Киршнер в Аргентине объявлен нерабочий день

Напомним, вице-президента Кристину Киршнер пытались убить у её дома в Буэнос-Айресе. На видео, которое опубликовали местные СМИ, видно, что мужчина наставил пистолет политику прямо в лицо. Телеканал TN сообщил, что оружие, которое нападавший направил на Киршнер, было заряжено, но дало осечку.

Александр Юнашев

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