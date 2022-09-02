Путин не общался с вице-президентом Аргентины после покушения

Президент России Владимир Путин не общался с вице-президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, на которую накануне напал человек с пистолетом у её дома в Буэнос-Айресе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Славу богу, трагедии не случилось. Действительно, у них были очень тёплые конструктивные отношения в бытность, когда госпожа Киршнер была президентом. В каких-то контактах в данном случае потребность не возникает", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.