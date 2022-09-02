Путин полетит на военные учения во Владивосток

Президент РФ Владимир Путин отправится во Владивосток на стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"6 сентября он (Путин. — Прим. Лайфа) будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооружённых сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября", — уточнил представитель Кремля.