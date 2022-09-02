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2 сентября, 10:43

Путин полетит на военные учения во Владивосток

Песков рассказал о планах Путина посетить учения "Восток-2022"

<p>Президент РФ Владимир Путин. © Shutterstock</p>

Президент РФ Владимир Путин. © Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин отправится во Владивосток на стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"6 сентября он (Путин. — Прим. Лайфа) будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооружённых сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября", — уточнил представитель Кремля.

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Накануне сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.

Татьяна Миссуми

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