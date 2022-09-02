Путин полетит на военные учения во Владивосток
Песков рассказал о планах Путина посетить учения "Восток-2022"
Президент РФ Владимир Путин. © Shutterstock
Президент РФ Владимир Путин отправится во Владивосток на стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"6 сентября он (Путин. — Прим. Лайфа) будет работать в самом Владивостоке. Там начинаются стратегическое командно-штабные учения вооружённых сил "Восток-2022". Активную фазу этих стратегических учений президент посетит 6 сентября", — уточнил представитель Кремля.
Накануне сообщалось, что Тихоокеанский флот России начал развёртывание боевых кораблей для участия в стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022". В Минобороны РФ сообщили, что будет задействовано до 50 кораблей, катеров, подлодок и судов вспомогательного флота.