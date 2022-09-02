Центробанк расширит тарифы ОСАГО с 13 сентября

Для большинства автовладельцев с 13 сентября начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Как рассказали в пресс-службе Центрального банка России, коридор базового тарифа расширят на 26% вверх и вниз.

"Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчётами. Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками", — сообщили в регуляторе.

Так, для легковых автомобилей установят базовую ставку на уровне 1646–7535 рублей, а для общественного транспорта коридор увеличат на 17,8% в обе стороны. На основе последних данных был уточнён и расчёт территориальных коэффициентов.