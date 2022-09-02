В Кремле ещё раз объяснили, почему Путина не будет на похоронах Горбачёва

Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачёва, поскольку на субботу у него запланировано много совещаний. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. К тому же он напомнил, что Путин уже простился с Горбачёвым накануне, перед вылетом в Калининград, а завтра у президента полноценный, напряжённый рабочий день.