На месте гибели девочки в Истре появились стихийный мемориал и дорожное ограждение
Стихийный мемориал появился у перекрёстка в Истре, где мусоровоз задавил маленькую девочку
На месте гибели малышки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал, а также дорожное ограждение. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Сегодня на месте гибели малышки установили ограждение. Видео © T.me / SHOT
Уже второй день жители города несут к месту смерти девочки игрушки и цветы, чтобы почтить её память. Более того, там же сегодня появилось дорожное ограждение.
С водителем мусоровоза, который сбил девочек, сейчас работают следователи. В отношении него возбуждено дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Напомним, в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика. Состояние выжившей малышки оценивается как средней степени тяжести.
T.me / SHOT