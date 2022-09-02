На месте гибели девочки в Истре появились стихийный мемориал и дорожное ограждение

На месте гибели малышки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал, а также дорожное ограждение. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT .

Уже второй день жители города несут к месту смерти девочки игрушки и цветы, чтобы почтить её память. Более того, там же сегодня появилось дорожное ограждение.