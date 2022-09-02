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2 сентября, 11:14

На месте гибели девочки в Истре появились стихийный мемориал и дорожное ограждение

Стихийный мемориал появился у перекрёстка в Истре, где мусоровоз задавил маленькую девочку

На месте гибели малышки в подмосковной Истре появился стихийный мемориал, а также дорожное ограждение. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Сегодня на месте гибели малышки установили ограждение. Видео © T.me / SHOT

Уже второй день жители города несут к месту смерти девочки игрушки и цветы, чтобы почтить её память. Более того, там же сегодня появилось дорожное ограждение.

С водителем мусоровоза, который сбил девочек, сейчас работают следователи. В отношении него возбуждено дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Погибшая в Истре под колёсами мусоровоза пятилетняя девочка шла на школьную линейку

Погибшая в Истре под колёсами мусоровоза пятилетняя девочка шла на школьную линейку

Напомним, в подмосковной Истре мусоровоз сбил на глазах у матери двух малолетних сестёр, которые переходили дорогу в неустановленном месте. Пятилетняя девочка скончалась на месте, а трёхлетняя попала в больницу. Через несколько минут после трагедии мать детей упала в обморок на проезжей части, у водителя же случилась истерика. Состояние выжившей малышки оценивается как средней степени тяжести.

Обложка ©

T.me / SHOT

Оксана Попова

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