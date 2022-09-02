Пушилин вновь призвал освободить все "русские города"

Необходимо освободить все русские города, которые были основаны русским народом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание".

"Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощи всей нашей огромной страны", — приводит его слова телеграм-канал Министерства информации ДНР.

Пушилин отметил, что речь идёт не только о Новороссии, но и о гораздо больших территориях. При этом он добавил, что действительно впереди предстоит ещё много всего, что необходимо сделать.

"А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", — сказал глава республики.