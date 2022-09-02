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2 сентября, 11:27

Пушилин вновь призвал освободить все "русские города"

Необходимо освободить все русские города, которые были основаны русским народом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание".

"Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощи всей нашей огромной страны", — приводит его слова телеграм-канал Министерства информации ДНР.

Пушилин отметил, что речь идёт не только о Новороссии, но и о гораздо больших территориях. При этом он добавил, что действительно впереди предстоит ещё много всего, что необходимо сделать.

"А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", — сказал глава республики.

Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

Ранее Лайф рассказывал, как Пушилин вместе с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Говоря о событиях лета 1941 года, он провёл параллели с тем, что происходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Также глава ДНР заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Николь Вербер

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