Пушилин вновь призвал освободить все "русские города"
Необходимо освободить все русские города, которые были основаны русским народом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире федерального просветительского марафона "Знание".
"Наша задача — освободить все русские города, которые были основаны русскими людьми во времена Российской империи, развивались во время Советского Союза благодаря помощи всей нашей огромной страны", — приводит его слова телеграм-канал Министерства информации ДНР.
Пушилин отметил, что речь идёт не только о Новороссии, но и о гораздо больших территориях. При этом он добавил, что действительно впереди предстоит ещё много всего, что необходимо сделать.
"А в каком виде они будут возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами в этом будем участвовать. По-другому уже не будет", — сказал глава республики.
Ранее Лайф рассказывал, как Пушилин вместе с российскими политиками посетил Белоруссию, где возложил цветы к мемориалу "Брестская крепость". Говоря о событиях лета 1941 года, он провёл параллели с тем, что происходит сегодня в Донбассе. Он напомнил, что жителям ДНР, как и защитникам Бреста, "пришлось первыми столкнуться с напором нацизма". Также глава ДНР заявил о необходимости "освобождать русские города, основанные русскими людьми".
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов