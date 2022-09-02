НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 11:39
4243

Медведев предупредил Европу о последствиях введения потолка цены на российский газ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев доходчиво предупредил о последствиях введения предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа. С этой идеей ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тётенька фон дер, как там, Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — отреагировал Медведев в своём телеграм-канале.

Напомним, что Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия скоро выступит с инициативой о введении потолка на цену российского газа на официальном уровне. Сама глава ЕК твёрдо убеждена, что сейчас пришло время для ограничения стоимости топлива.

FT назвала возможные сроки введения странами G7 потолка цен на российскую нефть

FT назвала возможные сроки введения странами G7 потолка цен на российскую нефть

Обложка ©

ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров