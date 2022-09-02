Медведев предупредил Европу о последствиях введения потолка цены на российский газ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев доходчиво предупредил о последствиях введения предельной цены на поставки в Европу российского трубопроводного газа. С этой идеей ранее выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России", — заявила тётенька фон дер, как там, Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет", — отреагировал Медведев в своём телеграм-канале.
Напомним, что Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия скоро выступит с инициативой о введении потолка на цену российского газа на официальном уровне. Сама глава ЕК твёрдо убеждена, что сейчас пришло время для ограничения стоимости топлива.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина