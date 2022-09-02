В Бундестаге призвали разобрать "Северный поток – 2"

Фракция Свободной демократической партии, которая входит в правящую коалицию в немецком бундестаге, призвала к демонтажу российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом пишет DPA.

"Как свободные демократы, мы требуем демонтажа "Северного потока – 2", а также скорейшей разработки концепции касательно правовых, технических и связанных с экологией гарантий", — говорится в документе, принятом на заседании в Бремене.

Члены фракции считают, что ФРГ должна значительно уменьшить закупки всех российских и белорусских энергоносителей и сырья, причём сделать это как можно быстрее. При этом там заявили, что будут поддерживать Украину и дальше, а также оценили "пользу" от западных санкций, отметив, что эффект от введённых ограничений против России уже виден. Однако подчеркнули необходимость введения новых.

"Требуем расширения санкций против членов российского руководства и выступаем за выдворение [из ЕС] членов семей лиц, находящихся в санкционном списке, и лишение их виз", — отмечается в заявлении.