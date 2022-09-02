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2 сентября, 12:04

ФСБ задержала украинца, желавшего смерти жителям Крыма и Донбасса

ФСБ задержала украинца, проживающего во Владимирской области, который призывал массово уничтожать несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса. Об этом сообщили в федеральном ведомстве по региону.

"Обвиняемый на регулярной основе публично допускал высказывания, направленные на формирование у аудитории мнения о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, ранее входивших в состав Украины", — говорится в сообщении УФСБ.

В ведомстве также уточнили, что уроженец Незалежной выступал в поддержку "Организации украинских националистов"* (ОУН). Подозреваемый был задержан в августе и к настоящему времени признал свою вину. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму. Задержанный помещён в следственный изолятор, теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее в Волгоградской области сотрудники ФСБ России предотвратили теракт, который готовили украинские спецслужбы. Нефтепровод планировали подорвать двое россиян, входивших в состав праворадикальной группировки "Реструкт", которая была создана националистом Максимом Марцинкевичем (Тесак). Подозреваемые оказали вооружённое сопротивление при задержании и были нейтрализованы силовиками.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.


Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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