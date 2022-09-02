Electrolux объявила об уходе из России

Производитель электроники Electrolux объявил об уходе с российского рынка. Шведская компания передаст бизнес местному руководству, сообщили в пресс-службе.

"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в Electrolux, сервисное обслуживание техники, которая ранее продавалась на территории России, будет осуществлять дочерняя фирма производителя. Там также уточнили, что в РФ у компании производства нет, а поставлять в страну товары из-за границы не планируется.