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2 сентября, 12:10

Electrolux объявила об уходе из России

Компания Electrolux продаст бизнес в РФ и уйдёт с российского рынка

<p>Обложка © VK / <a href="https://vk.com/electroluxrussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Electrolux Russia</a></p>

Обложка © VK / Electrolux Russia

Производитель электроники Electrolux объявил об уходе с российского рынка. Шведская компания передаст бизнес местному руководству, сообщили в пресс-службе.

"Electrolux решила уйти из России и передать бизнес местному руководству, продав свою дочернюю компанию в России", — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в Electrolux, сервисное обслуживание техники, которая ранее продавалась на территории России, будет осуществлять дочерняя фирма производителя. Там также уточнили, что в РФ у компании производства нет, а поставлять в страну товары из-за границы не планируется.

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Максим Плетнёв

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