ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29
Авиация ВКС России в ходе "Операции Z" сбила ещё три украинских самолёта в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM", — уточнил генерал-лейтенант.
Ранее сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе. По его словам, российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел в селе Пески.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ