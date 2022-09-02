ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29

Авиация ВКС России в ходе "Операции Z" сбила ещё три украинских самолёта в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM", — уточнил генерал-лейтенант.