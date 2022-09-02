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Опубликовано 2 сентября 2022, 12:16
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ВКС России сбили два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29

Авиация ВКС России в ходе "Операции Z" сбила ещё три украинских самолёта в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Андреевка Херсонской области сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM", — уточнил генерал-лейтенант.

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Ранее сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе. По его словам, российские военные вместе с народной милицией ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел в селе Пески.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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