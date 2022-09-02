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Опубликовано 2 сентября 2022, 12:21

ВС РФ уничтожили восемь пунктов управления ВСУ и шесть ракетно-артиллерийских складов за сутки

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, а также ликвидировали восемь пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, под удар российских специалистов попало 42 артиллерийских подразделения противника, живая сила и военная техника в 134 районах. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

"Ликивидировано шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", — добавил представитель военного ведомства.

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Напомним, что днём ранее российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции за сутки сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, перехватили баллистическую ракету "Точка-У" и больше 40 снарядов от реактивных систем залпового огня HIMARS.

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vk.com / Министерство обороны РФ

Марина Калегина
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