ВС РФ уничтожили восемь пунктов управления ВСУ и шесть ракетно-артиллерийских складов за сутки

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в Николаевской области, а также ликвидировали восемь пунктов управления ВСУ. Об этом сообщил на брифинге в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, под удар российских специалистов попало 42 артиллерийских подразделения противника, живая сила и военная техника в 134 районах. Кроме того, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1".

"Ликивидировано шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области", — добавил представитель военного ведомства.