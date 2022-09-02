Покушение на вице-президента Аргентины Киршнер совершил ранее судимый 35-летний бразилец

Полиция установила личность мужчины, который совершил покушение на вице-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер. Им оказался 35-летний уроженец Бразилии Фернандо Андре Сабаг Монтиель, передаёт телеканал TeleSUR.

По данным аргентинских изданий, мужчина работал водителем и много лет жил в Буэнос-Айресе. Также на его счету есть судимость за ношение холодного оружия. Издание указало, что в момент нападения на вице-президента в магазине пистолета Bersa 380 находилось пять патронов. Сейчас злоумышленник даёт показания в полиции, его мотивы неизвестны.

У дома вице-президента в районе Реколета уже около недели собираются её сторонники, чтобы поддержать политика после предъявленного ей обвинения в коррупции. Киршнер грозит 12 лет тюрьмы.