НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 12:28

"Рубин" объявил о переходе Алана Дзагоева

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском "Рубине", выступающем в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним хавбеком будет подписано в пятницу. Футболист прибыл в Казань 30 августа и уже успел провести в составе "Рубина" несколько тренировок.

От главного таланта до вечных травм : Как Алан Дзагоев был мечтой топ-клубов, а стал всеми забытым футболистом

От главного таланта до вечных травм : Как Алан Дзагоев был мечтой топ-клубов, а стал всеми забытым футболистом

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Обложка ©

ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров