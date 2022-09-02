"Рубин" объявил о переходе Алана Дзагоева

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском "Рубине", выступающем в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним хавбеком будет подписано в пятницу. Футболист прибыл в Казань 30 августа и уже успел провести в составе "Рубина" несколько тренировок.