"Рубин" объявил о переходе Алана Дзагоева
Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Алан Дзагоев продолжит карьеру в казанском "Рубине", выступающем в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 32-летним хавбеком будет подписано в пятницу. Футболист прибыл в Казань 30 августа и уже успел провести в составе "Рубина" несколько тренировок.
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Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 года. За это время он провёл 397 матчей во всех турнирах и забил 77 голов. В составе армейцев полузащитник стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
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