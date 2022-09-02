В Кузбассе 1 сентября начались занятия для студентов первого набора филиала РГИСИ

В Кузбассе 1 сентября начались занятия для студентов первого набора филиала Российского государственного института сценических искусств, причём на учёбу приехали даже из-за границы.

Церемония, посвящённая первому набору в РГИСИ. Видео © Предоставлено LIFE

Кемерово — один из четырёх российских городов, где по поручению президента России Владимира Путина строится культурно-образовательный комплекс, в состав которого входит РГИСИ. Строительство объекта ведётся под личным контролем губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. По его же поручению, несмотря на то что строительные работы продолжаются, в этом году был объявлен первый набор студентов.

В вузе будет учиться 75 первокурсников по десяти программам бакалавриата и специалитета. На некоторые специальности конкурс на место составлял семь человек. На вступительные экзамены в РГИСИ приехали абитуриенты не только из регионов России, но и из других стран. Так, по специализации "режиссёр театра кукол" будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики.

В преподавательском составе Кемеровского филиала РГИСИ — известные деятели культуры из стран Европы. Например, со студентами поделятся своим опытом итальянская актриса Эммануэла Карузо и шведский режиссёр Александр Нордштерм.

Александр Нордштерм высказался по поводу отмены русской культуры. Видео © Предоставлено LIFE

"Культура отмены всего русского — это просто абсурд. Это не только моё мнение, но и многих моих западных коллег. Несмотря на политические решения, нельзя отрицать влияние русской культуры на мировое общество. Нельзя отрицать, что её нет", — заявил Александр Нордштерм.

Пока в Европе политики пытаются отменить всё русское, зарубежные деятели культуры продолжают приезжать в Россию, чтобы не утратить связь с русской культурой и традициями. Преподаватели, которые выросли на произведениях русских писателей, переезжают жить и работать в Россию. Для них культура — важнее политики.