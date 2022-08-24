10 доказательств, что сокровища можно найти без пиратских карт — достаточно сходить в комиссионку

"Купила маслёнку за три бакса и нашла внутри 60 долларов! Крышка была приклеена скотчем. Даже не подозревала, что там что-то внутри, но узор сам по себе очень мне понравился", — Fiddyrose01161999.

Фото © Reddit / Fiddyrose01161999

"В антикварном магазине нашла недорогую монетницу аж 1902 года. Мало того, что сама серебряная, так ещё и монеты внутри лежали", — TOMORROWS-FORECAST.

Фото © Reddit / TOMORROWS-FORECAST

"Отрыла на барахолке эти великолепные туфли Brian Atwood! Стоили 15 баксов, я урвала их за 7,5. Очень выгодно, учитывая, что вообще такие стоят все 150!" — camisous.

Фото © Reddit / camisous

"Откопала крошечную портативную посудомойку в Интернете всего за 40 долларов. Она почти новая, даже с защитной плёнкой. А вообще-то такие обычно стоят по 380 баксов!" — staticstate311.

Фото © Reddit / staticstate311

"14-каратные серьги с жемчугом, которые я урвала в местном секонд-хенде за два бакса! Они были грязными, поэтому я даже не видела пробы", — Striking-College-861.

Фото © Reddit / Striking-College-861

"Нашла это зеркало, на котором даже ценника не было. Когда спросила у продавца, он ответил, что все вещи без ценника отдаёт за восемь долларов. Как понимаете, оно просто не может стоить так мало..." — drdjt.

Фото © Reddit / drdjt

"Пальто 1970-х годов из овечьей шерсти и шерстяное пальто в радужную клетку. Позже мне удалось найти информацию о модели слева. На eBay нашёл аналогичные модели того же бренда, продают за 630 долларов! Я заплатила 35 долларов за оба, так что это очень хорошая сделка!" — YouOwnEverything.

Фото © Reddit / YouOwnEverything

"Не могу поверить своей удаче сегодня! <...> Четыре чайные ложки и одно кольцо для салфеток Tiffany, а ещё шесть чайных ложек Georg Jensen. Всё это за 2 доллара... Одна такая ложка стоит 195 долларов. Я в восторге", — birdienum_num.

Фото © Reddit / birdienum_num

"В комиссионке нашёл этот браслет в корзине с бижутерией за 25 центов. Отнёс к местному ювелиру, и он подтвердил, что это 10-каратное золото с настоящими бриллиантами", — 600-shot-of-autism.

Фото © Reddit / 600-shot-of-autism

"Урвала за 5,99 доллара в комиссионке в Пенсильвании. Думала, что это может быть подделка, пока не провела небольшое исследование… Оказалось, это тот самый винтажный кашемировый шарф в клетку от Burberry🤩", — slh63.