10 доказательств, что сокровища можно найти без пиратских карт — достаточно сходить в комиссионку
Для обывателей комиссионки — лишь горы хлама, и только человек с опытом может найти в секонде настоящие сокровища. Собрали 10 фотодоказательств этого.
"Купила маслёнку за три бакса и нашла внутри 60 долларов! Крышка была приклеена скотчем. Даже не подозревала, что там что-то внутри, но узор сам по себе очень мне понравился", — Fiddyrose01161999.
Фото © Reddit / Fiddyrose01161999
"В антикварном магазине нашла недорогую монетницу аж 1902 года. Мало того, что сама серебряная, так ещё и монеты внутри лежали", — TOMORROWS-FORECAST.
Фото © Reddit / TOMORROWS-FORECAST
"Отрыла на барахолке эти великолепные туфли Brian Atwood! Стоили 15 баксов, я урвала их за 7,5. Очень выгодно, учитывая, что вообще такие стоят все 150!" — camisous.
Фото © Reddit / camisous
"Откопала крошечную портативную посудомойку в Интернете всего за 40 долларов. Она почти новая, даже с защитной плёнкой. А вообще-то такие обычно стоят по 380 баксов!" — staticstate311.
Фото © Reddit / staticstate311
"14-каратные серьги с жемчугом, которые я урвала в местном секонд-хенде за два бакса! Они были грязными, поэтому я даже не видела пробы", — Striking-College-861.
Фото © Reddit / Striking-College-861
"Нашла это зеркало, на котором даже ценника не было. Когда спросила у продавца, он ответил, что все вещи без ценника отдаёт за восемь долларов. Как понимаете, оно просто не может стоить так мало..." — drdjt.
Фото © Reddit / drdjt
"Пальто 1970-х годов из овечьей шерсти и шерстяное пальто в радужную клетку. Позже мне удалось найти информацию о модели слева. На eBay нашёл аналогичные модели того же бренда, продают за 630 долларов! Я заплатила 35 долларов за оба, так что это очень хорошая сделка!" — YouOwnEverything.
Фото © Reddit / YouOwnEverything
"Не могу поверить своей удаче сегодня! <...> Четыре чайные ложки и одно кольцо для салфеток Tiffany, а ещё шесть чайных ложек Georg Jensen. Всё это за 2 доллара... Одна такая ложка стоит 195 долларов. Я в восторге", — birdienum_num.
Фото © Reddit / birdienum_num
"В комиссионке нашёл этот браслет в корзине с бижутерией за 25 центов. Отнёс к местному ювелиру, и он подтвердил, что это 10-каратное золото с настоящими бриллиантами", — 600-shot-of-autism.
Фото © Reddit / 600-shot-of-autism
"Урвала за 5,99 доллара в комиссионке в Пенсильвании. Думала, что это может быть подделка, пока не провела небольшое исследование… Оказалось, это тот самый винтажный кашемировый шарф в клетку от Burberry🤩", — slh63.
Фото © Reddit / slh63
Вдохновение и Мотивация
Reddit / TOMORROWS-FORECAST, drdjt