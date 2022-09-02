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2 сентября, 12:38
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Зеленский лишил украинского гражданства пятерых взрослых и детей

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства десять человек, половина из которых — дети. Об этом сообщило в пятницу издание "Украинские новости" со ссылкой на Миграционную службу страны. Фамилии этих людей в сообщении не приводятся в соответствии с законом о защите персональных данных.

"01.03.2022 по 31.07.2022 пяти лицам прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате потери; пятерым детям прекращено гражданство Украины указами президента Украины в результате выхода", — уточнили в ведомстве.

Украинка из Конгресса заявила, что Зеленский "нападает" на своих людей, лишая гражданства

Украинка из Конгресса заявила, что Зеленский "нападает" на своих людей, лишая гражданства

Напомним, что в середине лета руководитель теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан сообщил, что не может въехать на территорию Украины: таможенники рассказали ему о приостановлении действия его гражданства, однако подтверждающих документов не предоставили. Позже Зеленский лично признался, что отозвал гражданство у Корбана, назвав это "регулярной практикой". Кроме того, сообщалось, что украинского гражданства могут лишиться бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель запрещённой в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадим Рабинович. Лайф разбирался, за что Зеленский с ними так строго.

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Сайт президента Украины

Марина Калегина

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