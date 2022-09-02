Зеленский лишил украинского гражданства пятерых взрослых и детей

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами лишил гражданства десять человек, половина из которых — дети. Об этом сообщило в пятницу издание "Украинские новости" со ссылкой на Миграционную службу страны. Фамилии этих людей в сообщении не приводятся в соответствии с законом о защите персональных данных.