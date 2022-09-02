Хабенский убрал ироничные спектакли из репертуара МХТ из-за спецоперации на Украине

Новый художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский во время 125-го сбора труппы театра объявил о внесении изменений в его репертуар. Ряд постановок, анонсированных в декабре и январе 2022 года, отменены из-за российской спецоперации на Украине.

"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан всё это знать, видеть, чувствовать", — объяснил худрук.

Речь идёт о спектаклях, которые в сложный для страны момент "иронизируют над жизнью". Хабенский считает, что по-человечески неправильно сейчас показывать постановки, "которые как-то иронизируют, ёрничают или имеют свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями".