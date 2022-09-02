"Губернатор не обижает?": Путин остановил свой кортеж посреди Калининграда и пообщался с местными жителями

Президент России Владимир Путин остановил свой кортеж посреди улицы во время визита в Калининград, чтобы узнать у местных жителей, не обижает ли их губернатор региона Антон Алиханов. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал "Калининград № 1".

Путин остановил свой кортеж посреди калининградской улицы. Видео © Telegram / "Калининград № 1"

Толпы желающих посмотреть на кортеж российского лидера собрались по обе стороны дороги, где должен был проезжать президент. Когда машины появились, очевидцы начали снимать видео. Однако вряд ли кто-то из них ожидал, что колонна остановится, а из чёрного "ауруса" выйдет сам Владимир Путин и обратится к ним.

"Всё хорошо? Губернатор не обижает?" — спросил президент.

Удовлетворившись ответом, Путин пожелал жителям удачи, попрощался и сел в автомобиль, после чего под восторженные крики кортеж отправился дальше по маршруту.