"Губернатор не обижает?": Путин остановил свой кортеж посреди Калининграда и пообщался с местными жителями
Путин остановил свой кортеж посреди улицы, чтобы пообщаться с жителями Калининграда
Президент России Владимир Путин остановил свой кортеж посреди улицы во время визита в Калининград, чтобы узнать у местных жителей, не обижает ли их губернатор региона Антон Алиханов. Видео очевидцев опубликовал телеграм-канал "Калининград № 1".
Путин остановил свой кортеж посреди калининградской улицы. Видео © Telegram / "Калининград № 1"
Толпы желающих посмотреть на кортеж российского лидера собрались по обе стороны дороги, где должен был проезжать президент. Когда машины появились, очевидцы начали снимать видео. Однако вряд ли кто-то из них ожидал, что колонна остановится, а из чёрного "ауруса" выйдет сам Владимир Путин и обратится к ним.
"Всё хорошо? Губернатор не обижает?" — спросил президент.
Удовлетворившись ответом, Путин пожелал жителям удачи, попрощался и сел в автомобиль, после чего под восторженные крики кортеж отправился дальше по маршруту.
Комментируя Лайфу незапланированную остановку главы государства, его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что общение с местными жителями — это постоянная практика Владимира Путина. Однако в последнее время в условиях пандемии подобные случаи происходили заметно реже, потому что "обстоятельства диктуют определённый режим", добавил представитель Кремля.
Накануне в Калининграде Владимир Путин провёл открытый урок и поговорил со школьниками на актуальные темы. Также у президента была запланирована встреча с губернатором региона Антоном Алихановым. Из-за этой поездки российский лидер не сможет присутствовать на похоронах президента СССР Михаила Горбачёва, однако поэтому простился с ним Путин ранее в Центральной клинической больнице.
Telegram / "Калининград № 1"