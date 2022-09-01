Какие темы обсудил Путин со школьниками в Калининграде 1 сентября президент Путин пообщался с учениками на открытом уроке "Разговоры о важном", которые теперь будут проводиться во всех российских школах. 1 сентября, 19:39 Владимир Путин во время открытого урока "Разговор о важном". Фото © ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

1 сентября для диалога со школьниками президент России Владимир Путин выбрал самую западную точку страны неслучайно. "Разговор о важном" стал частью общения, которое важно для молодого поколения. И в какой части страны ни проживали бы российские дети, для всех будут созданы одинаковые условия развития. На встрече с калининградскими школьниками глава страны коснулся многих актуальных тем: проведения спецоперации на Украине, важности истории, помощи людям, патриотизма, технологического суверенитета и многих других вопросов. Ему было важно узнать мнение молодых людей, которые завтра будут строить будущее страны.

Во всех школах России

Похожие встречи-дискуссии в подобном формате будут проходить еженедельно во всех российских школах, где дети смогут задавать любые вопросы, которые для них важны. Президент понимает, что для успешного развития страны и общества разным поколениям необходимо в первую очередь научиться слышать и понимать друг друга. Этот принцип станет основой для разных общественных молодёжных движений, когда сами участники будут определять программу, направления деятельности и правила своей работы.

Перед государством уже давно стоит задача предоставить эффективные и современные ответы на запросы нового поколения в образовании, науке, творчестве, общественной деятельности, чтобы помочь детям найти себя.

Президент считает крайне важной помощь людям с ограниченными возможностями и пожилым, а также защиту окружающей среды. Государство развивает инклюзивную среду для людей с ограниченными возможностями, чтобы они были полноценной частью социума.

Благодаря созданным по инициативе президента проектам появились "Большая перемена", "Пушкинская карта", образовательный центр "Сириус", где талантливым конкурсантам и участникам предоставлены большие возможности для самореализации. На воспитание таких людей и будет направлено школьное образование и проекты учеников. Владимир Путин подчеркнул, что "успехи каждого очень важны, потому что из них складывается успех страны".

Ценности русской цивилизации

Но успеху сопутствует трудолюбие, напомнил глава государства. В пример он привёл одного из своих наставников — тренера по дзюдо Сан Саныча, который 25 лет работал под прикрытием нелегалом в военной разведке.

Глава страны напомнил, что "нелегал не прикрыт дипломатическим паспортом, он каждый день рискует". Но его коллега из КГБ был благодарен Родине, что она в своё время доверила ему то, что не доверила другим, и он чувствовал свою востребованность. Его поразили слова наставника и его кредо. Он тоже благодарен Родине за особое доверие. По мнению президента, главная ценность — служение людям, а не удовлетворение собственных амбиций. Это и отличает русскую цивилизацию от стран Запада — работа на общее благо.

Донбасс и СВО

Россия заканчивает восьмилетнюю войну киевского режима с Донбассом и восстанавливает историческую справедливость. Прекращение войны, которую киевский режим развязал против Донбасса и всего русского населения Украины, — главная цель России в специальной военной операции.

Президент ставит в пример героизм участников спецоперации, которые сегодня фактически отстаивают право детей России на свободное и безопасное будущее. Они профессионально и самоотверженно делают свою работу, понимая, что от этого зависит возможность детей мирно ходить в школу, изучать свою историю, культуру, говорить на родном языке. Солдатам, офицерам России сегодня как никогда важно ощущение поддержки от людей всех возрастов, в том числе школьников.

Президент рассказал, что у жителей Украины фактически нет знаний об истории образования страны как государства и о том, что происходит на самом деле. Он привёл примеры грубого искажения реальности, которые позволяют понять, каким манипуляциям подвергают детей и людей в целом националистические силы Украины, создавая информационный вакуум.

— Все считают, что какая-то агрессия со стороны России происходит сегодня. Никто не понимает и не знает, что после государственного переворота на Украине в 2014 году жители Донецка и Луганска, Крыма не захотели признать результаты этого переворота. Это такая недетская тема, но она понятная. Против жителей Донецка и Луганска вели войну восемь лет. Наша миссия — эту войну прекратить и защитить людей, — сказал президент.

Глобальная политика и технологии

По мнению президента РФ, наша страна будет стремиться к лидерству за счёт укрепления собственного технологического суверенитета. Россию нельзя отрезать от мира, а ряд направлений науки развивать без нас ещё и невозможно. Однако главная задача — самим развивать эти направления внутри страны. Владимир Путин призывает действовать решительно и аккуратно для укрепления страны изнутри и на мировой арене: "Мы сами должны быть не догоняющими, а должны быть лидерами по ключевым направлениям развития науки".

— России предстоит научно-технический рывок, крайне важно привлечь к нему молодёжь, это надежда нашей страны. Стоит задача не просто догонять другие страны, но и стать лидерами. Есть области науки, где Россия уже лидирует, но есть и проблемные зоны в этом кейсе, где нам необходимо подтянуть свои компетенции. И именно высокотехнологичные сферы пользуются популярностью у подрастающего поколения. Для этого по всей стране будут создаваться всероссийские образовательные центры, предоставив каждому желающему молодому человеку возможность проявить себя, — отмечает политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

По его словам, молодёжь давно не смотрит телевизор, живёт в своем мире, иногда не очень понимая, что происходит в реальности. И тут западные политтехнологи получают возможность манипулировать при помощи новейших средств медиа растущим поколением россиян, например пытаясь возложить на них вину за проведение спецоперации на Украине. Тема сочувствия народу Донбасса, его детям — это и подтолкнуло президента начать такой диалог.

— Не будем забывать и про гнусные факты лжи киевского режима. Когда выясняется, что на освобожденных территориях Украины дети, учась по украинским учебникам, считали, что Россия и Украина никогда не были в составе единого государства, что Крымский мост — это фейк. Не знали, что Украина была частью России ещё в прошлом веке. Президент был поражён такой тотальной информобработкой детей. Поэтому на подобном примере глава России и объяснил, насколько важно знать историю своей страны, Советского Союза, последних 30 лет, великих побед нашего народа, — говорит Матвейчев.

После встречи со школьниками в Калининграде президент поручит правительству проработать предложения детей. И такое, похоже, становится реально только в нашей стране: не только лично встретиться с президентом, будучи школьником или студентом, но и действительно участвовать в формировании государственной политики.

Авторы Михаил Краснов