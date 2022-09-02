"Единая Россия" проведёт международную акцию "Диктант Победы" 3 сентября

Ежегодный "Диктант Победы", в ходе которого каждый может проверить свои знания о Великой Отечественной войне, пройдёт 3 сентября. Организатором мероприятия является "Единая Россия", сообщается в телеграм-канале.

3 сентября пройдёт "Диктант Победы". Видео © t.me / Единая Россия. Официально

Для участников будет открыто более 18 тысяч площадок. Центральной станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. К акции присоединятся жители ЛНР, ДНР и ещё 42 государств. Написать диктант можно и онлайн — на сайте диктантпобеды.рф. Итоги подведут в октябре. Победителям вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.