Аналитик предупредил об "интересной нефти", которая может появиться после введения лимита цен

В случае введения странами "Большой семёрки" предельных цен на нефть из России рынок чёрного золота пополнится новыми смесями. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

"Скорее всего, они введут верхнюю планку. Цель этих санкций, во-первых, в том, чтобы Россия продавала нефть по минимально возможной цене — её определят западные аналитики, — при которой нефтяная промышленность будет работать, но не получать сверхприбыли", — сказал он.

По словам эксперта, сверхприбыли нет и сейчас, так как топливо Россия продаёт с дисконтом. Он напомнил о заявлении вице-премьера РФ Александра Новака, в котором тот предупредил, что Россия прекратит поставки нефти в страны, которые введут потолок цен на неё. Соответственно, страны не смогут её приобретать ни напрямую, ни опосредованно, а "параллельный импорт поможет, только если появятся смеси и остальные слегка непонятные пути".

В целом согласование порога цен негативно отразится на рынке чёрного золота, так как это будет являться ограничением свободной торговли. Цена вырастет, и у многих нефтяных государств, таких как Иран, останется неприятный осадок, подчеркнул эксперт.

"Россия, скорее всего, продолжит каким-либо образом продавать нефть в те же страны, куда продаёт. Даже после 1 ноября. Но это, скорее всего, будут смеси. Мы увидим очень много "интересной нефти" вроде турецкой, индийской, китайской, латвийской. Естественно, они будут российской, перепроданной европейским потребителям в виде смесей", — объяснил он.

По словам аналитика, за всех посредников заплатит потребитель. Дисконт на российскую нефть поднимется, потому что придётся добавить к цене дополнительный риск. Но затем он сгладится и вернётся к нынешним 20–30%.

"Не вижу, что у нас именно из-за этого могут сильно просесть продажи нефти. Из-за выхода Ирана на рынок — да, но не из-за этого", — резюмировал Демидов.