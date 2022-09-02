НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 сентября, 14:59

США не обсуждали с Россией судьбу пленённых на Украине американских наёмников

Рябков заявил, что США не обращались к России по поводу пленённых американских наёмников

<p>Взятый в плен американский наёмник Александр Дрюке. Фото © <a href="https://t.me/RtrDonetsk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"</a></p>

Взятый в плен американский наёмник Александр Дрюке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США не обращались к России по дипломатическим каналам по поводу пленённых на Украине американских наёмников.

"Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения не поступали", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Рябков уточнил, что стороны действительно обменивались различной информацией, в частности о местонахождении тех или иных граждан США, однако эти вопросы не касались темы воевавших на стороне ВСУ американцев.

Бойцов ВСУ обвинили в убийстве американского наёмника и попытке взорвать его тело

Бойцов ВСУ обвинили в убийстве американского наёмника и попытке взорвать его тело

Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заметил, что США находятся на грани превращения в сторону конфликта на Украине. Дипломат с тревогой отметил, что степень "вовлечённости и погружения" США в ситуацию вокруг Незалежной продолжает увеличиваться, что представляет собой опасную тенденцию.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров