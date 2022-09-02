США не обсуждали с Россией судьбу пленённых на Украине американских наёмников

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США не обращались к России по дипломатическим каналам по поводу пленённых на Украине американских наёмников.

"Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения не поступали", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Рябков уточнил, что стороны действительно обменивались различной информацией, в частности о местонахождении тех или иных граждан США, однако эти вопросы не касались темы воевавших на стороне ВСУ американцев.