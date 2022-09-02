США не обсуждали с Россией судьбу пленённых на Украине американских наёмников
Рябков заявил, что США не обращались к России по поводу пленённых американских наёмников
Взятый в плен американский наёмник Александр Дрюке. Фото © Телеграм-канал "Репортёр Руденко V"
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США не обращались к России по дипломатическим каналам по поводу пленённых на Украине американских наёмников.
"Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения не поступали", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Рябков уточнил, что стороны действительно обменивались различной информацией, в частности о местонахождении тех или иных граждан США, однако эти вопросы не касались темы воевавших на стороне ВСУ американцев.
Кроме того, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заметил, что США находятся на грани превращения в сторону конфликта на Украине. Дипломат с тревогой отметил, что степень "вовлечённости и погружения" США в ситуацию вокруг Незалежной продолжает увеличиваться, что представляет собой опасную тенденцию.