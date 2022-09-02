Псевдогадалки развели россиян на 23 млн рублей и теперь предстанут перед судом

В пресс-службе полиции рассказали, что в 2017 году подозреваемые создали в одной из социальных сетей несколько аккаунтов, где активно рекламировали такие услуги, как предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение финансов. Действовали злоумышленники исключительно через Интернет или по телефону.

Первоначальная проверка на порчу стоила всего 1000 рублей, однако каждый отдавший деньги за "диагностику" узнавал, что его дела плохи и помочь могут якобы только "специалисты". Так, например, одна из потерпевших перевела псевдогадалкам 4,5 миллиона рублей, часть из которых она взяла в кредит. Всего же в полицию поступило девять заявлений на мошенников, а общая сумма ущерба составила 23 миллиона рублей. Все потерпевшие требовали деньги назад, однако в ответ получали лишь угрозы. Теперь же в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".