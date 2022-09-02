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2 сентября, 14:56

Псевдогадалки развели россиян на 23 млн рублей и теперь предстанут перед судом

В Москве задержали псевдогадалок, укравших у доверчивых клиентов 23 миллиона рублей

<p>Обложка © <a href="https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-moskve-politseyskie-zaderzhali-moshennikov-nazyvavshikh-sebya-magami-i-gadalkami/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"МВД Медиа"</a></p>

Обложка © "МВД Медиа"

Сотрудники столичной полиции задержали пятерых жителей Краснодара, которые подозреваются в крупном мошенничестве. Как сообщается на сайте "МВД Медиа", речь идёт о десятках миллионов рублей, заработанных на доверчивых гражданах.

В пресс-службе полиции рассказали, что в 2017 году подозреваемые создали в одной из социальных сетей несколько аккаунтов, где активно рекламировали такие услуги, как предсказания, снятие порчи и сглаза, любовный приворот и привлечение финансов. Действовали злоумышленники исключительно через Интернет или по телефону.

Первоначальная проверка на порчу стоила всего 1000 рублей, однако каждый отдавший деньги за "диагностику" узнавал, что его дела плохи и помочь могут якобы только "специалисты". Так, например, одна из потерпевших перевела псевдогадалкам 4,5 миллиона рублей, часть из которых она взяла в кредит. Всего же в полицию поступило девять заявлений на мошенников, а общая сумма ущерба составила 23 миллиона рублей. Все потерпевшие требовали деньги назад, однако в ответ получали лишь угрозы. Теперь же в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

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Ранее Лайф рассказывал, как доверчивая москвичка за три дня перевела "сотрудникам службы безопасности банка" более 7 млн рублей.

Максим Плетнёв

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