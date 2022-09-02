Грызлов высмеял Зеленского и его переговорщиков за несамостоятельность

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов раскритиковал Владимира Зеленского за решение упразднить украинскую делегацию, принятое по указке извне. По словам Грызлова, России не о чем договариваться с переговорщиками, которые самостоятельно ничего не решают.

"С этой властью невозможно было договориться не только из-за её недоговороспособности, но и по причине полной утраты Киевом государственного суверенитета, его несамостоятельности при принятии решений и боязни проявить политическую волю", — приводит слова политика ТАСС.

Грызлов добавил, что возобновить попытки договориться с Киевом можно будет только тогда, когда будут созданы все необходимые для этого условия. Главным из них он назвал достижение целей специальной военной операции.

"А они будут обязательно достигнуты без оглядки на какие-либо шаги Зеленского и его приспешников", — заключил Грызлов.